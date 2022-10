Mercredi Addams (Netflix) : une ultime bande-annonce pour la série de Tim Burton

Mercredi Addams, la prochaine création du talentueux Tim Burton (Edward aux Mains d’Argent, Mars Attack !, Alice au Pays des Merveilles) se dévoile à nouveau via un long trailer (en VF en plus !). Si la direction artistique renvoie immédiatement au style néo-gothique du réalisateur américain, le peu que l’on comprend du scénario semble malheureusement nettement plus lisse, entre Harry Potter et une série d’enquête pour ados. Le ton est en tout cas beaucoup moins osé que celui des films, et alors même que les deux métrages des années 90 ne comptaient pas parmi les plus politiquement incorrects pour leur époque ! Netflix aurait-il contraint Burton a un cahier des charges à respecter ?



La qualité de production est réelle toutefois, et l’actrice Jenna Ortega semble parfaitement à l’aise dans le rôle principal. On note aussi le joli caméo de Christina Ricci, qui interprétait Mercredi dans les films originaux, et l’on aperçoit aussi pour la première fois Fred Armisen dans le rôle de l’oncle Fétide. La série Mercredi Addams sera disponible sur Netflix le 23 novembre prochain.