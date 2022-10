Imagen Video : après Meta et Apple, Google dévoile son générateur de vidéos à partir de texte

Après la génération d’image à partir de texte, voilà que les intelligences artificielles se mettent à produire des animations à partir d’une simple description ! Suivant les pas de Meta et d’Apple (oui !), Google vient de dévoiler Imagen Video, qui comme son nom l’indique permet de produire des vidéos en haute définition en se basant sur une simple description de scène. Imagen video peut produire des animations en 2D ou 3D, et à l’instar de la version « image fixe » peut aussi respecter des styles graphiques bien définis (réaliste, cartoon, etc.).

Pour l’instant, Imagen Video peut produire des vidéos d’une durée de 5,3 secondes en 1.280 x 768 et en 24 images seconde. Une première séquence « de base » est composée avec 16 images de 24 x 48 pixels, le tout animé en 3 frame per second (fps) puis 6 autres séquences sont générées pour affiner l’animation finale. La génération d’animations peut s’appuyer sur des descriptions textuelles complexes de type « Voler à travers une intense bataille entre des navires pirates sur un océan orageux. »

Google ne prévoit pas de laisser Imagen Video en libre accès pour le moment, pas tant que l’IA continuera de produire un pourcentage trop important de contenus jugés « problématiques ».