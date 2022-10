Arrestation d’un homme soupçonné d’avoir vendu des puces informatiques à la Russie

L’agence néerlandaise chargée de la lutte contre les délits financiers annonce l’arrestation d’un homme de 55 ans soupçonné d’avoir vendu à la Russie des puces informatiques susceptibles d’être utilisées dans la fabrication d’armes, en violation des sanctions internationales contre Moscou.

Les exportations de matériel électronique à destination de la Russie sont interdites dans le cadre du régime de sanctions adoptées à la suite de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe le 24 février.

Le suspect a été arrêté le 30 septembre dans l’est des Pays-Bas et placé en détention. Ses appareils électroniques, ses comptes bancaires, des documents administratifs ont été saisis. « Le suspect est soupçonné d’avoir livré, entre autres, des micropuces à des entités et des sociétés en Russie », déclare le Service d’information et d’enquête fiscales dans un communiqué. « Ces micropuces peuvent être utilisées pour la production d’armes », précise-t-il.

Le suspect prétend que les marchandises qu’il exportait n’étaient pas destinées à être utilisées en Russie, ajoute le communiqué.

Les procureurs et les douaniers néerlandais ont collaboré à cette arrestation, avec le soutien de l’agence européenne de coordination policière Europol.

Les allégations ont été révélées après qu’une banque a informé la cellule de renseignement financier. L’homme pourrait avoir menti intentionnellement lors de l’acquisition des micropuces, pour dire qu’elles étaient envoyées vers une autre destination que la Russie, dans le but d’éviter les sanctions imposées à ce pays après le début de la guerre en Ukraine.