Pico 4, Meta Quest 3 : de nouvelles fuites sur les performances CPU et GPU

Le YouTubeur Brad Lynch de la chaine SadlyItsBradley a réellement des sources exceptionnelles. Après avoir vendu la mèche sur les spécifications du Pico 4 et du Meta Quest Pro, le leaker et spécialiste de la XR a récidivé en dévoilent des plans CAD du futur Meta Quest 3. On apprend ainsi que le CPU XR2 du Pico fonctionnerait à sa pleine fréquence d’horloge, et ce grâce à un système de de ventilation particulièrement bien étudié. Cela semble anodin à priori, mais ça ne l’est pas car en face, la puce XR2 du Quest 2 est bridée au point que les perfs du casque sont moitié moindre que les perfs théoriques du processeur ! Le Pico 4 pourrait donc être 50 à 80% plus rapide que le Meta Quest 2, un atout qui vient se rajouter à une grosse pile d’avantages sur son concurrent direct (meilleure définition, lentilles Pancake, FoV vertical et horizontal supérieur, poids du casque allégé, caméra passthrough couleur et 16 MPx, etc.).

En revanche, Meta mettrait l’accélérateur sur le Meta Quest 3 équipé du XR2 de seconde génération, un processeur dont la disponibilité est prévue pour l’an prochain. Le dataminer Samulia précise que la nouvelle puce porterait le numéro de modèle SXR2230P et le nom de code Project Halliday (une référence au film Ready Player One). D’autres éléments du dataminer indiquent que l’appareil serait équipé de deux lentilles 4K et d’une dizaine de caméras/capteurs embarqués. Il est aussi fait mention du code « A740 », qui fait probablement référence au GPU Adreno 740. Or ce dernier est annoncé entre 2,5 et 3 tflops sachant que l’Adreno 730 peut déjà atteindre les 2,2 tflops. Le Quest 3 serait donc à minima deux fois plus puissant que le Quest 2, et sans doute trois fois plus puissant si l’on prend en compte le bridage de la fréquence d’horloge.