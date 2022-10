L’actrice Elle Fanning en vedette du prochain jeu d’Hideo Kojima

Le teaser mystérieux n’a pas résisté longtemps à la sagacité des internautes : le visage en silhouette du prochain projet de Kojima Productions est bien celui de l’actrice Elle Fanning (absolument renversante dans le film The Neon Demon et dans la série comique The Great). Du TGS à la PAX Australia, le maitre Hideo Kojima a fait monter la hype jusqu’à la révélation finale. Elle Fanning dans un jeu de Kojima, ce n’est presque pas une surprise tant le créateur japonais apprécie de voir évoluer de véritables acteurs de cinéma dans ses réalisations. Son dernier chef d’oeuvre Death Stranding (PC/PS5) affichait déjà un casting trois étoiles, avec notamment Léa Seydoux, Norman Reedus, Lindsay Wagner, Mads Mikkelsen ou bien encore Margaret Qualley.

Rien n’a filtré concernant le projet auquel participe Elle Fanning. Il pourrait s’agir selon les rumeurs d’un jeu d’horreur « révolutionnaire » baptisé Overdose, mais il est tout aussi justifié de mettre une pièce sur le projet de jeu « dans le nuage » développé en partenariat avec Xbox. Il faut bien que le créateur de Metal Gear Solid se garde quelques secrets en poche…