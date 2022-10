Windows 11 ajoute le support des widgets tiers dans sa version test

Microsoft propose la build 25217 de Windows 11 auprès des testeurs et l’une des nouveautés de cette version est le support des widgets tiers. Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient se contenter de ceux de Microsoft.

Le support des widgets des applications tierces a été ajouté à la preview de la version 1.2 du Windows App SDK. Étant donné qu’il s’agit d’une preview, les développeurs n’ont pas encore l’autorisation de publier des applications avec prise en charge des widgets sur le Microsoft Store, de sorte que vous ne pouvez pas simplement aller de l’avant et trouver des applications avec des widgets dès maintenant. Néanmoins, il est bon de voir que cette prise en charge commence à être disponible car elle devrait rendre l’espace des widgets plus utile pour beaucoup plus d’utilisateurs. Microsoft a également mentionné que les applications Web tierces seront prises en charge dans une future mise à jour de Microsoft Edge.

Microsoft annonce également une importante mise à jour des conversations avec son outil Microsoft Teams sur Windows 11. Il s’agit du premier changement majeur de l’expérience et il met davantage l’accent sur les appels vidéo. Lorsque vous ouvrez le panneau de conversation, vous voyez immédiatement un aperçu de votre propre vidéo, ce qui vous permet de savoir si vous êtes prêt à lancer un appel.

La build 25217 de Windows 11 est disponible dès maintenant pour les membres faisant partie du programme Windows Insider et qui sont sur le canal Dev. Pour le grand public, la mise à jour arrivera plus tard, sans date précise pour le moment.