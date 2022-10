Samsung s’attend à une importante baisse de son bénéfice au 3e trimestre

Samsung annonce que son bénéfice d’exploitation au troisième trimestre de 2022 devrait avoir décliné de 31,7%, soit pire qu’anticipé, alors que la demande pour les appareils électroniques et les semiconducteurs ont chuté du fait du ralentissement économique.

Sur la période de juillet à septembre, le bénéfice d’exploitation du principal fabricant mondial de puces a reculé à 10 800 milliards de wons (7,82 milliards d’euros), contre 15 800 milliards de wons (11,44 milliards d’euros) un an plus tôt, selon des estimations postées par Samsung. Il s’agit de son premier déclin en rythme annuel en près de trois ans et d’un montant inférieur au consensus qui ressortait à 11 800 milliards de wons (8,54 milliards d’euros).

Présentant ses résultats trimestriels préliminaires, Samsung a indiqué que son chiffre d’affaires trimestriel devrait avoir progressé de 3% sur un an, à 76 000 milliards de wons (55,03 milliards d’euros).

Jusqu’au deuxième trimestre de cette année, Samsung, tout comme les autres entreprises du secteur des technologies, a largement bénéficié de la forte demande d’appareils électroniques, ainsi que des puces qui les alimentent, au cours de la pandémie de Covid-19. Mais l’économie mondiale est désormais confrontée à de multiples défis, notamment une inflation galopante, des taux d’intérêt en hausse et la menace d’une crise de la dette à grande échelle. La situation s’est détériorée avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a entraîné une flambée des prix de l’énergie et une hausse des tarifs des produits alimentaires, mais aussi en raison de la stricte politique zéro Covid de la Chine.

Les résultats détaillés du groupe au troisième trimestre sont attendus le 27 octobre.