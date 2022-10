HTC tease un petit casque VR qui pourrait bien être le Vive Flow 2

HTC Vive, la division VR de HTC, vient de teaser sur Twitter un « petit » casque VR; le message de HTC – « Go Small or go home » (« Deviens petit ou retourne à la maison ») – ne laisse guère de doutes concernant la compacité de ce prochain casque VR, un appareil qui sera peut-être le futur concurrent du Pico 4, le nouveau challenger sur le marché du casque VR autonomes.

Go small or go home. pic.twitter.com/PUqqKn4V5E — HTC VIVE (@htcvive) October 6, 2022

En toute logique donc, il pourrait s’agir de la seconde génération de Vive Flow, ce dernier étant déjà l’un des casques VR les plus compacts du marché. Une seconde gen permettrait de corriger le principal défaut du Flow, soit des performances très limitées. Le Vive Flow dispose en effet d’un processeur Snapdragon XR1, aujourd’hui totalement dépassé par le XR2 (lui-même en passe d’être dépassé par le XR2 gen 2).

Pour rappel, le Flow est aussi équipé de lentilles Pancake (totalement plates et sans stries), à l’instar du PSVR 2… et du Pico 4. HTC n’ayant pas pour habitude de laisser refroidir ses teasings, on devrait donc en savoir plus très bientôt.