Pixel 7 : Google souhaiterait multiplier par deux les ventes de son prochain flagship

Il ne reste plus que quelques dizaines de minutes avant que Google ne lève le voile sur sa nouvelle gamme de smartphones, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Le Pixel 6 a permis au géant des services en ligne d’apparaitre dans le top 5 des ventes de mobiles aux Etats-Unis, et si l’on en croit Nikkei Asia, les ambitions de Google seraient bien plus élevées encore avec les nouveaux modèles. Google aurait ainsi commandé 8 millions d’unités de ses Pixel 7/7 Pro et prévoirait d’écouler 4 millions du Pixel 7 « abordable » (sans le modèle Pro) prévu pour l’an prochain. Ces chiffres sont deux fois supérieurs à ceux du Pixel 6.

Il en faudra bien plus encore pour permettre au Pixel de faire réellement concurrence aux monstres du secteur, les iPhone, Galaxy et autres Mi, mais Google n’en est plus au stade de se contenter de faire de la figuration, au point que l’on était souvent en droit de se demander si la gamme Pixel n’était pas uniquement un proof of concept destiné à montrer la voie aux autres fabricants Android. Google aurait vendu près de 30 millions de Google Pixel depuis 2016, et durant la même période, les ventes d’iPhone ont dépassé le milliard d’unités… La conférence Google sur la gamme Pixel 7/7 Pro et la Pixel Watch sera diffusée à 16 heures (heure de Paris).