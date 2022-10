Twitter permet maintenant de combiner des photos, images et GIF en un tweet

Twitter annonce qu’il est maintenant possible de poster un tweet combinant du texte, des photos, des vidéos et des GIF. Cela représente un changement notable pour le réseau social.

Jusqu’à présent, il était possible de poster uniquement du texte, quatre photos au maximum, une vidéo ou un GIF. Mêler les différents formats n’était pas possible. Maintenant, il vous suffit d’appuyer sur l’icône photo dans le compositeur de tweet et d’ajouter le média de votre choix. Le contenu que vous ajoutez s’affiche côte à côte ou sous forme de grille, en fonction du nombre d’images, de vidéos ou de GIF que vous ajoutez.

Get ready to mix it up with visuals on Twitter.

You can now add a combination of media to your Tweet on Android and iOS. That means you can include a photo, GIF, and video (or two!) all in the same Tweet. Tap the photo icon in the Tweet composer to start mixing your media. pic.twitter.com/9D1cCzjtmI

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 5, 2022