Facebook annonce la mise en place de nouvelles fonctionnalités de personnalisations pour le fil de publications des utilisateurs. On retrouve notamment des boutons « Voir plus » et « Voir moins » afin d’adapter le contenu affiché selon ses préférences.

Vous pouvez désormais sélectionner « Voir plus » et « Voir moins » sur les publications des personnes et communautés que vous suivez, mais aussi sur les publications que Facebook vous suggère. En sélectionnant « Voir plus », vous augmenterez temporairement le score de classement de cette publication et des publications similaires. En sélectionnant « Voir moins », vous diminuerez temporairement le score de classement de cette publication. Meta, la maison-mère de Facebook, explique que ce système a pour vocation de rendre son système d’intelligence artificielle plus intelligent et réactif.

Cette fonctionnalité apparaîtra périodiquement sur les publications dans le fil. Bientôt, vous pourrez choisir l’option « Voir plus » et « Voir moins » sur les publications en cliquant sur les trois points en haut à droite de la publication. C’est également en test au niveau des Reels.

« De telles fonctionnalités peuvent vous aider à découvrir davantage de contenus intéressants pour vous, afin que vous puissiez voir plus de ce que vous voulez et moins de ce que vous ne voulez pas. Comme pour toutes les modifications que nous apportons à nos produits, nous utiliserons les commentaires directs pour affiner continuellement notre approche », indique Meta.