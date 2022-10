Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en octobre 2022

Microsoft dévoile la liste des jeux qui seront ajoutés dans le Xbox Game Pass en octobre 2022. Il y a neuf titres au total. À noter que plusieurs jeux vont également quitter le catalogue.

Dès maintenant

Chivalry 2 (cloud, console et PC) : un jeu d’action multijoueur à la première personne inspiré des combats épiques médiévaux que l’on peut voir dans les films. Les joueurs plongent dans l’action de chaque situation emblématique de l’époque : un affrontement à l’épée, une tempête de flèches enflammées, un siège de château sans fin et bien d’autres encore. Chargez avec votre cheval et partez en quête de gloire avec votre épée.

6 octobre

Medieval Dynasty (Xbox Series X/S) : incarnez un jeune homme ayant fui la guerre et désirant redevenir maître de son destin. D’abord solitaire, inexpérimenté et pauvre, vous deviendrez ensuite expert dans plusieurs domaines, en plus de prendre la tête d’une communauté et de fonder une dynastie conçue pour durer et prospérer sur plusieurs générations.

The Walking Dead: The Complete First Season (PC) : un jeu en cinq parties se déroulant dans le même univers que la série de comics primée de Robert Kirkman. Incarnez Lee Everett, un criminel reconnu coupable à qui on a donné une deuxième chance dans un monde dévasté par les morts-vivants. Vivez des événements troublants, rencontrez des gens et visitez des endroits qui annoncent l’histoire du shérif adjoint Rick Grimes.

The Walking Dead: Season Two (PC) : le titre reprend l’histoire de Clementine, rendue orpheline par l’apocalypse des morts-vivants. Forcée de se débrouiller seule, elle a dû apprendre à survivre dans un monde impitoyable. Endossez le rôle de Clementine, rencontrez de nouveaux survivants, explorez des lieux inédits et prenez d’horribles décisions dans ce volet en 5 parties riche en choix et en conséquences.

11 octobre

Costume Quest (cloud et console) : redécouvrez Halloween dans ce RPG original, explorez le quartier infesté de monstres de La Pinède, le Centre commercial l’Arrière-Saison et la Fête foraine de Feuilles d’Automne. Collectez des costumes magiques dotés de super pouvoirs, des armes surprenantes et des objets spéciaux. Améliorez le niveau de votre guerrier héroïque et affrontez de terribles adversaires dans cette aventure épique, pour sauver Halloween.

Eville (console et PC) : trahissez vos amis et mentez pour gagner. Le jeu de déduction social multijoueur Eville vous emmène dans un village où les meurtres s’enchaînent. Certains disent que c’était vous… est-ce le cas ? Convainquez les autres de votre innocence pour survivre !

13 octobre

Dyson Sphere Program (PC) : construisez l’usine intergalactique la plus efficace possible. Utilisez l’énergie des étoiles, amassez des ressources, concevez des lignes de productions et développez votre usine, qui, d’un petit atelier de l’espace, finira par se transformer en empire industriel intergalactique.

14 octobre

Scorn (cloud, PC et Xbox Series X/S) : un jeu d’aventure-horreur atmosphérique en vue subjective dans un univers cauchemardesque grouillant de formes étranges et de sombres tableaux. Il exploite l’idée d’être « jeté dans un autre univers ». Isolé et perdu dans ce monde onirique, vous explorerez diverses régions interconnectées de façon non linéaire.

18 octobre

A Plague Tale: Requiem (cloud, PC et Xbox Series X/S) : dans cette suite directe d’A Plague Tale: Innocence, embarquez pour un voyage trépidant dans un monde brutal à couper le souffle et découvrez ce qu’il en coûte de sauver celles et ceux que vous aimez alors que vous tentez désespérément de survivre. Frappez depuis les ombres ou déchaînez les enfers grâce à différentes armes et de nombreux outils, ainsi qu’avec des pouvoirs issus d’un autre monde.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 octobre 2022