Au-delà des grands périls qui en composent la toile de fond (guerre en Europe, crise climatique, inflation historique, Covid), l’époque actuelle est aussi marquée par l’émergence d’un cynisme radical, par les petites ou grandes inquisitions socialement purificatrices, et aussi par le retour du puritanisme (sous couvert bien sûr de lutte contre l’objectivation du corps des femmes). Dans le secteur du jeu vidéo, le Nintendo Store (ou eShop) faisait jusqu’ici office d’exception en ce qui concerne le jeu « coquin » sur console, PlayStation et Xbox ayant depuis longtemps banni les contenus suggestifs de leur plateforme. Cette exception vient malheureusement de prendre fin.

Hot Tentacles Shoot. La zone coquine est bien sûr censurée pour ne pas déplaire à cet autre puritain de YouTube

L’éditeur japonais Gamuzumi annonçait il y a peu que son dernier jeu baptisé Hot Tentacles Shoot,, un shoot them’up avec des jeunes femmes très déshabillées et des tentacules, ne pourrait pas être publié sur le Nintendo Store contrairement à ses titres précédents. Nintendo a par la suite confirmé que les jeux affichant de la nudité ne seront désormais plus acceptés sur l’eShop. Conséquence directe de ce changement de cap, le jeu Elves Christmas Hentai Puzzle (tout un programme) a lui aussi été refusé. Les jeux cochons interdits sur console pourront tout de même trouver refuge sur Steam, même si là aussi, plusieurs studios remarquent un certain serrage de vis de la part de Valve.