Twitter active le bouton pour modifier les tweets, mais seulement pour les abonnés Blue

Twitter annonce que le bouton pour modifier un tweet après sa publication est désormais disponible, mais cela concerne pour le moment les personnes avec l’abonnement Blue. Qui plus est, ça se limite à quelques pays.

Une option d’édition est en préparation depuis plusieurs mois maintenant, l’option « Modifier un tweet » apparaissant aux côtés des options déjà disponibles, à savoir Supprimer le tweet, Épingler sur votre profil, Modifier qui peut répondre et Ajouter aux/retirer des listes. Les tweets peuvent être modifiés jusqu’à 30 minutes après leur envoi.

En septembre, Twitter a déclaré qu’il testerait le bouton de modification auprès des abonnés à Twitter Blue avant de le déployer plus largement. Les tweets qui ont été modifiés sont signalés par une mention dédiée et les anciennes versions des tweets sont visibles.

The option to edit a Tweet is now available for Twitter Blue members in Canada, Australia, and New Zealand 👀 Follow @TwitterBlue for the latest updates. https://t.co/pj0bmS60xe — Twitter Support (@TwitterSupport) October 3, 2022

Les abonnés à Twitter Blue qui sont au Canada, Australia et New Zealand peuvent dès maintenant modifier les tweets via le bouton dédié. Les utilisateurs aux États-Unis pourront en profiter prochainement. Qu’en est-il de la France et des autres pays ? Silence radio pour le moment. Déjà, l’abonnement Twitter Blue n’existe pas chez nous. Il faudra attendre pour l’avoir plus tard, probablement sans l’abonnement nécessaire.

Pour rappel, Twitter Blue coûte 2,99$/mois et donne accès à des articles sans publicité, à diverses options de personnalisation, à un dossier de signets, à une option d’annulation de tweet, à un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités de Twitter et plus encore.