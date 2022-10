La PlayStation 5 a été jailbreakée : il est possible d’installer des jeux

Le jailbreak de la PlayStation 5 est maintenant une réalité comme le propose SpecterDev grâce à une faille utilisée au niveau de WebKit, qui se veut le moteur de rendu du navigateur Internet de la console de Sony. Cela permet d’avoir plusieurs options non accessibles en temps normal pour les joueurs, dont l’installation de n’importe quel jeu.

Un jailbreak pour la PlayStation 5

Il est toutefois important de noter qu’il y a plusieurs limitations avec le jailbreak actuel de la PlayStation 5. Déjà, la méthode fonctionne uniquement avec le firmware 4.03 (version 21.02-04.03.00) ou les versions précédentes. Le firmware 4.03 a vu le jour en octobre 2021, autant dire qu’il y a eu plusieurs mises à jour depuis. Aucune d’entre elles ne peut être exploitée avec la faille WebKit… du moins pour le moment.

Une autre restriction concerne l’installation des jeux. Il est possible de récupérer les jeux au format PKG et de les installer. Mais il n’est pour le moment pas possible d’y jouer. Il n’en reste pas moins que la communauté des moddeurs devrait poursuivre sa marche vers des méthodes plus robustes qui ouvrent de nouvelles possibilités. Sur PlayStation 4, il est déjà possible d’installer et de jouer à n’importe quel jeu.

Voici une vidéo du moddeur Lance McDonald montrant le jailbreak de la PS5 et l’installation d’une démo du jeu d’horreur P.T. qui a vu le jour sur PS4 :

It's… beautiful. The PlayStation 5 has been jailbroken. pic.twitter.com/54fvBGoQGw — Lance McDonald (@manfightdragon) October 3, 2022

En l’état actuel des choses, il est peu probable que ce jailbreak soit utilisé à grande échelle de sitôt, en raison de ses limites et du fait que Sony devrait interdire les comptes PSN des moddeurs. En plus de cela, il y a le risque de bloquer la console à un moment si toutes les instructions ne sont pas suivies à la lettre. Néanmoins, cela pourrait donner à d’autres hackers et moddeurs une base sur laquelle créer des outils de jailbreak plus robustes.