Ferrari piraté : des milliers de documents internes ont fuité

C’est au tour de Ferrari de connaître un piratage, avec le groupe de hackers RansonEXX qui est responsable. Ils ont été en mesure de récupérer plusieurs milliers de documents, avec une taille totale des données qui dépasse 7 Go. Les pirates ont obtenu des documents internes de Ferrari, des fiches techniques, des instructions de réparation et d’autres éléments.

Ce n’est pas la première fois que des documents de Ferrari sont piratés et diffusés en ligne. Auparavant, un autre groupe de hackers a eu accès aux serveurs de la société d’ingénierie Speroni, qui fournit des pièces pour les voitures de sport, et a mis en vente des éléments de Ferrari, Lamborghini et Maserati. À l’époque, les infrastructures de Ferrari n’avaient pas été touchées.

Concernant le piratage, il s’agit d’une attaque de type ransomware. Les pirates ont réussi à avoir accès aux documents et ont tout chiffré. Une rançon est réclamée pour fournir la clé qui permettra de retrouver un accès total aux données.

Selon le journal italien Corriere della Sera, le constructeur automobile fait savoir officiellement qu’il n’a « aucune preuve d’une violation de ses systèmes ou d’un ransomware et informe qu’il n’y a pas eu d’interruption de son activité et de son fonctionnement. L’entreprise s’efforce d’identifier la source de l’événement et prendra toutes les mesures nécessaires ».