Sony et les versions « remastered » – qui poussent à repasser à la caisse pour le même jeu entre deux générations de console – c’est une longue histoire d’amour, de passion même. Ghost of Tsushima, The Last of Us, Uncharted, on ne compte plus les versions « ++ » des gros succès de la plateforme PlayStation. Cette tendance lourde ne va psa s’arrêter de sitôt si l’on en croit les sites MP1ST et Video Games Chronicles qui nous informent qu’une version remastered d‘Horizon Zero Dawn pour la PS5 serait elle aussi dans les tuyaux.

Peu d’informations not fuité sur les ajouts de cette version, mais les sources de MP1ST affirment que le jeu devrait bénéficier d’un éclairage amélioré (encore heureux…) avec notamment la gestion de l’occlusion ambiante, de textures de haute qualité tandis que les personnages devraient bénéficier de meilleures animations et de nouveaux modèles 3D. On retrouverait les modes d’affichage Fidélité ou Performance, et globalement, l’objectif serait de se rapprocher du rendu graphique d’Horizon Forbidden West (qui reste celui d’un titre cross gen au passage).

Un autre projet relatif au lore d’Horizon serait en préparation chez Guerilla Games, toujours pour les plateformes PS5 et PC. Il pourrait s’agir d’une version d’Horizon Zero Dawn jouable en mode coopératif et en standalone (pas de mise à jour du jeu d’origine donc). Encore une bonne occasion de faire passer les joueurs à la caisse…