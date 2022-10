Hubble : la NASA et SpaceX signent un accord pour la maintenance du vieux télescope spatial

Le télescope spatial Hubble a été lancé il y a plus de 30 ans, une durée de fonctionnement qui commence à poser quelques soucis techniques à l’agence spatiale américaine. Une solution a peut-être été trouvée permettant de prolonger la durée de vie de Hubble : la NASA et SpaceX viennent en effet de signer un accord « de maintenance » pour le vénérable télescope. Cet accord prévoit une modification de l’orbite actuelle de Hubble (ce dernier serait positionné à une orbite plus élevée) ainsi que des « visites » de l’engin par des astronautes d’une capsule Crew Dragon !

« Nous allons examiner les capacités de Dragon et la manière dont elles devraient être modifiées afin de se rencontrer et de s’amarrer en toute sécurité à Hubble » a déclaré Jessica Jensen, la vice-présidente des opérations clients et de l’intégration chez SpaceX. Relever l’orbite de Hubble serait toutefois la mission prioritaire, le télescope spatial ayant un perdu de « hauteur » sur ses dernières années. Hubble se situe actuellement à une altitude de 540 kilomètres, ce qui signifie que la probabilité que le télescope puisse un jour s’écraser sur Terre est d’environ 50% !

Face à ce risque, la NASA prévoyait initialement de désorbiter Hubble (qui serait alors devenu une épave spatiale en errance), mais l’agence américaine a désormais d’autres plans en tête.