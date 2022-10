Artemis-1 : le lancement du SLS officiellement reporté à novembre

On s’y attendait, et la NASA vient officiellement de le confirmer: l’agence spatiale américaine a annoncé par voie de communiqué que le lancement du Space Lauch System (SLS) dans le cadre de la mission Artemis-1 s’effectuerait entre le 12 et le 27 novembre prochain. Si certains analystes (optimistes) tablaient sur un lancement pour la fin octobre, plusieurs signées semblaient indiquer que la NASA prendrait cette fois un peu plus de temps que prévu après 3 reports successifs de la mission.

La NASA avait décidé mardi dernier de ramener le SLS à son hangar (VAB) pour cause de tempête tout en se voulant rassurante : « il n’y a eu aucun dommage au matériel de vol d’Artemis » avait précisé l’agence, ajoutant que ses installations n’avaient subi qu’une « intrusion d’eau mineure ». Finalement, il semble bien que l’agence spatiale américaine souhaite profiter du retour au hangar de son gros lanceur pour effectuer de nouvelles vérifications, un peaufinage sans doute nécessaire après les récentes déconvenues.