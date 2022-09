Premier trailer pour Le Cabinet des Curiosités de Guillermo del Toro (Netflix)

Après le teaser, le premier vrai trailer pour l’anthologie horrifique Le Cabinet des Curiosités dont la réalisation a été supervisée par le maître du cinéma fantastique Guillermo del Toro (Le Labyrinthe de Pan, La Forme de l’Eau, etc.). Cette nouvelle série Netflix est découpée en 8 épisodes, chacun de ces épisodes étant réalisé par un directeur différent. Guillermo del Toro a mis en scène le premier épisode de la série, et les suivants sont l’oeuvre de Jennifer Kent (Babadook), Catherine Hardwicke (Twilight), Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home at Night), Keith Thomas (The Vigil), Vincenzo Natali (Splice), David Prior (The Empty Man) et Panos Cosmatos (Mandy).

Le trailer de la série annonce en tout cas du lourd et dévoile des plans extrêmement soignés, comme si le soin du détail extrême de del Toro avait fini par déteindre sur les autres réalisateurs. L’anthologie Le Cabinet des Curiosités sera disponible sur Netflix le 25 octobre prochain, juste à temps pour Halloween en somme…