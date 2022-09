AMD Ryzen 7000 : des prix élevés mais sans surprise en France, et des performances de haut niveau

Enfin, la carte tarifaire des processeurs Ryzen 7000 d’AMD est disponible pour la France et l’on ne s’étonnera pas (trop) des prix proposés, qui s’échelonnent de 369 euros pour l’AMD Ryzen 5 7600X (sans ventirad) à 849 euros pour l’AMD Ryzen 9 7950X (toujours sans ventirad), les modèles « intermédiaires » Ryzen 9 7900X et Ryzen 7 7700X étant proposés respectivement à 669 et 489 euros.

Pour rappel, les nouveaux processeurs AMD Ryzen 7000 sont conçus sous architecture ZEN 4 et socket AM5 et gravés en 5 nm. Taille des caches L1/L2 intégrés, compatibilité avec les extensions AVX-512 (jusqu’ici exclusive à Intel), AMD a revu de larges pans de son chiplet (plusieurs puces sur un même SoC), optimisé tout ce qui pouvait l’être en l’état de la technologie afin de proposer un processeur avec un gain brut moyen de performances de 13 % par rapport à l’architecture Zen 3. C’est une progression moins spectaculaire certes que le passage au ZEN 3 (+19 % de gain d’IPC par rapport au ZEN 2), mais il ne faut pas oublier dans l’équation la gravure à 5 nm (contre 7 nm pour le ZEN 3) qui permet, selon AMD, une amélioration de l’effiience énergétique d’environ 40% !

Cette nouvelle finesse de gravure accrue permet aussi d’intégrer au SoC un iGPU RDNA 2, l’iGPU étant une première pour AMD sur un processeur aussi haut de gamme. Les perfs de cet iGPU restent cependant encore limitées malgré le RDNA2. Avec 128 unités de calcul, difficile de faire des miracles, et le processeur graphique servira principalement à soutenir l’affichage en 4K et 60 images/seconde et à permettre l’encodage du H.264 et du HEVC ainsi que le décodage du format AV1.

Parmi les gros changements apportés par le Ryzen 7000, impossible aussi de ne pas citer l’abandon des broches de connexion, les pins étant désormais déplacés sur le socket de la CM (carte-mère). Le SoC, toujours aux dimensions 40mm x 40mm, passe donc au format AM5 (1718 pins) contre 1331 pins pour l’AM4. L’AM5 embarque avec lui le PCIe 5 et autorise la gestion de la RAM DDR5… et seulement de la DDR5 d’ailleurs. AMD laisse en effet complètement tomber la DDR4 avec sa nouvelle génération de processeurs Ryzen 7000, au contraire d’Intel qui gère les deux générations de RAM avec ses dernières puces. Au passage, pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur les différences et les apports respectifs des RAM DDR4 et DDR5 (notamment pour le gaming), un petit saut sur Gamertop vaut mieux qu’un gros pavé. Toujours sur le front de la RAM, AMD introduit sa focntionnalité EXPO, soit un système qui permet d’overclocker la RAM DDR5 de sa machine, l’unique contraintes étant que la RAM soit compatible avec EXPO. Une simple activation d’un profil spécifique dans le BIOS, et c’est joué !

Pour rappel, les 4 modèles de Ryzen 7 proposés actuellement proposés à la vente en France :