L’intriguant Scorn prend un peu d’avance sur Xbox Series, Xbox Game Pass et PC

Après avoir été maintes fois reporté, le très intriguant Scorn va même arriver… avec une petite avance sur le calendrier ! Le FPS horrifique d’Ebb Software et Kepler Interactive, dont la DA est très largement inspirée de l’oeuvre de l’artiste suisse H.R Giger – à qui l’on doit le monstre du film Alien: le 8ème Passager – débarquera donc sur PC, Xbox Series et dans le Xbox Game Pass le 14 octobre prochain, soit une semaine avant la date initialement annoncée.

On notera au passage que la nouvelle date de lancement est annoncée via un trailer tout aussi « dérangeant » que le reste de la DA. Avec ses armes organiques et ses monstres bizarroïdes tout droit sortis d’un dessin de Jérome Bosch (autre référence évidente), Scorn promet au moins du dépaysement dans un genre (le FPS) souvent beaucoup trop conservateur. Scorn a aussi le mérite d’égayer un peu la liste des exclusivités pour la Xbox Series, une liste réduite à presque rien depuis que les gros jeux des studios Microsoft prévus pour cette année (Redfall, Starfield, Forza Motorsports) ont tous été reportés sur le premier semestre 2023.