Pas de saison 2 pour Shenmue The Animation (la malédiction continue)

Il faut croire que l’aventure de Ryô Hazuki n’intéresse pas grand monde au-delà de ceux qui avaient poncé les deux premiers opus sur Dreamcast (soit dans l’absolu pas beaucoup de joueurs malheureusement). Le troisième et dernier opus avait été enterré en même temps que la console et ce n’est pas la série animée qui nous en dira plus : Jason DeMarco, le vice-président senior d’Adult Swim, vient en effet d’annoncer qu’il n’y aurait pas de seconde saison pour Shenmue The Animation, et l’on ne saura toujours pas comment Ryô Hazuki a enfin vengé la meurtre de son père. Le retrait d’HBO Max des contenus Warner Bros. Discovery continue de faire de sacrés dégâts collatéraux.

Cette annulation est d’autant plus dommageable que l’animé bénéficiait d’un très bon niveau de production. Outre Shenmue The Animation, les prochaines saisons des séries animées Blade Runner : Black Lotus, Fena : Pirate Princess, Lazor Wulf et Tigtone ont elles aussi été annulées.

A noter tout de même que la première saison de Shenmue The Animation restera disponible sur les services de steaming qui l’hébergeaient déjà (soit Crunchyroll pour la France).