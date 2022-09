Après plusieurs échecs, Astra perd les commandes des satellites TROPICS de la NASA

C’était à craindre après l’échec du lancement de deux CubeSat TROPICS I le 12 juin dernier. La société spatiale privée Astra vient de mettre un terme aux lancements des satellites TROPICS (Time-Resolved Observations of Precipitation structure and storm Intensity with a Constellation of SmallSats), des satellites mis au point par la NASA afin d’étudier les précipitations et les tempêtes :« Après la première tentative de lancement de TROPICS, Astra et la NASA ont engagé des discussions concernant les tentatives de lancement restantes », a déclaré la NASA dans un communiqué. « Astra a ensuite informé la NASA de son intention d’arrêter son Rocket 3.3 et a indiqué que la société ne reprendrait potentiellement pas les lancements avant la saison des ouragans de l’Atlantique en 2023. »

Sachant que c’est bien Astra qui est à l’origine de la décision d’arrêter les lancements, il ne fait aucun doute que cela revient à rompre le contrat de commandes de 7,95 millions de dollars passé entre la NASA et Astra. Pour rappel, le lanceur Rocket 3.3 avait échoué à placer en orbite la première salve de CubeSats TROPICS (2 satellites climatiques sur 6 à placer en orbite avec trois lancements au global). Astra planche désormais sur un lanceur plus grand, le Rocket 4, capable de transporter une charge utile de 600 kilogrammes.