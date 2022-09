Galaxy S23 Ultra : un leak dévoile le design (et on ne sera pas dépaysé)

@OnLeaks et Smartprix viennent de lâcher les rendus du Galaxy S23 Ultra à quelques mois du lancement de ce nouveau modèle. Ces rendus seraient basés sur un document CAD officiel, ce qui signifie qu’à moins d’un gros revirement de Samsung, le design du S23 Ultra ne devrait plus être modifié d’ici sa commercialisation. Le premier constat, et il n’est pas forcément agréable, est que Samsung reprend totalement le design du S22 Ultra. Seul minuscule changement, les bordures du mobile semblent à priori un peu plus plates et moins arrondies que celles du S22 Ultra. On aperçoit aussi la fente pour la carte SIM, alors que les premières fuites ne montraient pas cet élément.

Hormis ces quelques détails, rien ne change donc en surface, mais bien sûr, il en ira tout autrement concernant les composants à l’intérieur du mobile. A priori, le Galaxy S23 devrait disposer d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 pour la plupart des régions (peut-être encore de l’Exynos, mais rien n’est moins sûr). Quant à la date de commercialisation, elle, devrait se situer quelque part durant les mois de février ou de mars 2023.