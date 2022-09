Deezer peut maintenant identifier une musique que vous fredonnez

Deezer annonce la disponibilité d’une nouveauté qui permet d’identifier une musique, il suffit de la chanter ou de la fredonner. Cela fait partie de sa fonctionnalité SongCatcher, présente dans la partie Recherche.

Les utilisateurs peuvent désormais retrouver le nom de l’artiste et le titre des morceaux coincés dans leur tête et les ajouter directement à leurs playlists. Dans son annonce, Deezer assure être aujourd’hui le seul service de streaming musical à proposer ce nouveau mode de recherche musicale au sein d’une application mobile.

« Tout le monde sait à quel point il peut être frustrant d’avoir le titre d’une chanson sur le bout de la langue ! Nous sommes donc très fiers d’être le premier service de streaming musical au monde à donner à nos utilisateurs la possibilité d’identifier un titre simplement en le fredonnant ou en le chantant directement dans l’application », a déclaré Alexandra Leloup, un cadre de Deezer. « Au fur et à mesure que nous améliorerons l’algorithme, la fonctionnalité deviendra plus rapide et encore plus précise lorsqu’il s’agira d’identifier les morceaux accessibles dans notre bibliothèque de plus de 90 millions de titres ».

Tu as toujours rêvé de pouvoir retrouver le titre d'un son en le fredonnant ? C'est maintenant possible avec #SongCatcher, seulement sur Deezer. Et promis, pas besoin de savoir chanter juste. 😉 pic.twitter.com/5TcVnTRsWk — Deezer France (@DeezerFR) September 27, 2022

La fonctionnalité SongCatcher, permettant d’identifier à travers le monde un titre diffusé autour de soi (similaire à Shazam), a été lancée fin 2017. Les titres les plus « SongCatchés » sur Deezer France sont à retrouver sur cette page.