Avec Unison, Intel veut synchroniser votre smartphone avec votre PC Windows

Intel a annoncé Unison, une nouvelle application qui connecte de manière transparente les ordinateurs sous Windows ayant ont des processeurs Intel aux smartphones, que ce soit un iPhone ou un modèle tournant sous Android.

L’application Unison permettra aux PC de reproduire des fonctions clés du smartphone. Il sera possible de répondre et passer des appels, partager des photos et des fichiers (les photos prises avec le téléphone apparaîtront dans une galerie Unison spécifique sur le PC), envoyer et recevoir des messages, et recevoir (et, dans certains cas, interagir) les notifications que le téléphone reçoit. Les notifications iront dans le centre de notification de Windows.

Comme chacun sait, iOS d’Apple n’est pas aussi ouvert qu’Android de Google. Cela a des implications et Intel fait savoir qu’Unison aura des limitations pour les propriétaires d’iPhone. Ainsi, les utilisateurs d’iPhone n’auront pas accès à certaines fonctions de messagerie plus avancées, notamment la messagerie de groupe, alors que les utilisateurs d’Android pourront en profiter. La quantité de notifications que les utilisateurs d’Unison peuvent traiter avec certaines applications tierces peut également varier en fonction du comportement des versions iOS et Android de ces applications.

Unison commencera à être disponible sur quelques PC Intel Evo de la 12e génération. Ce sera sur les PC d’Acer, HP et Lenovo à partir de cet automne. Au début de l’année prochaine, les systèmes Evo de la 13e génération seront également concernés par le programme. Il n’y a aucune information concrète sur l’arrivée d’Unison sur du matériel existant ou plus ancien.