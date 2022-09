Tesla : la Gigafactory de Berlin de nouveau pointée du doigt par les écologistes allemands

La Gigafactory de Berlin a connu un accouchement difficile, et les soucis ne sont peut-être pas terminés pour la grande usine européenne de Tesla. Après un retard d’inauguration en grande partie causé par la pandémie de Covid, la méga usine a aussi subi en 2021 un incendie d’origine criminelle dans un contexte de fortes tensions avec les milieux écologistes allemands et une partie de la population locale. La grogne avait pour objet de possibles infiltrations de substances toxiques dans le sol, des substances qui, selon les détracteurs de la Gigafactory, pourraient ensuite contaminer une immense zone de captage d’eau potable pour la région.

Après un nouvel incendie (heureusement sans autre gravité que des dégâts matériels), la polémique est repartie de plus belle et a ravivé les plaintes des écologistes et de certains habitants. Ainsi, Steffen Schorcht, le porte-parole de l’initiative citoyenne Grünheide a carrément demandé la fermeture de l’usine : « Nos pires craintes se sont réalisées. Nous exigeons un arrêt de la production jusqu’à ce que les causes et les circonstances aient été clarifiées et que toutes les mesures de sécurité dans le domaine de la protection de l’eau aient été mises en œuvre ».

Malgré ces nouvelles tensions, il y a peu de chances que la Gigafactory ferme ses portes, même temporairement, tant le nouveau site industriel est d’une importance cruciale pour le bassin d’emplois dans la région. N’oublions pas aussi que de simples soupçons de « risques » écologiques ne sont pas suffisants en soi: sans de véritables preuves d’une pollution profonde des sols par l’usine de Tesla, les autorités ne prendront sans doute aucune mesure contraignante visant la GigaFactory.