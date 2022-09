Take-Two lâche le studio People Can Fly en plein développement de Project Dagger

C’est suffisamment rare pour être signalé. L’éditeur Take-Two a pris la décision unilatérale de lâcher le studio People Can Fly (Outriders) alors que ce dernier est actuellement en plein développement de Project Dagger, un jeu d’aventure action assez ambitieux. Le studio précise avoir « reçu de Take-Two Interactive une lettre d’intention visant à mettre fin à l’accord de développement et d’édition par le biais d’un accord mutuel entre les parties. » People Can Fly précise en outre que la fin de l’accord concerne bien le titre en cours de développement (Project Dagger donc).

Abandonné en rase campagne par son éditeur, le studio polonais ne fournit aucune information sur les causes de ce divorce aussi brutal qu’innattendu. People Can Fly conservant ses droits de propriété intellectuelle sur le Projet Dagger, le studio a pris la décision de lancer le jeu en auto-édition. Sebastian Wojciechowski, le CEO de People Can Fly, ne ferme pas la porte à une collaboration future avec Take-Two : « je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas travailler avec Take-Two sur un autre projet à l’avenir » précise même le patron du studio, tout en ajoutant ne pas exclure « de travailler avec un nouvel éditeur si cela crée une opportunité commerciale convaincante ».

Le demi-flop d’Outriders serait-il au cœur de cette rupture ? Il n’est pas certain que l’on ait un jour la réponse.

