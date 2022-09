Oppo : les specs (solides) du A77s en fuite

Enfin un smartphone aux specs solides pour les petits budgets ? En ces temps d’inflation galopante, l’Oppo A77s pourrait bien tirer son épingle du jeu. Un leak des specs de l’appareil dévoile en effet une fiche technique plus que correcte pour le prix supposé. Outre un design identique à celui de ses prédécesseurs, les Oppo A77 5G et Oppo A77 4G, l’Oppo A77s disposerait d’un écran LCD HD+ de 6,56 pouces au taux de rafraichissement de 90 Hz et avec une couverture colorimétrique DCI-P3 de 100%, d’un processeur Snapdragon 680 de Qualcomm en 6nm épaulé par 8 Go de RAM, de 128 Go d’espace de stockage, et d’une batterie 5 000 mAh compatible avec la technologie de recharge rapide SUPERVOOC 33 W. Le tout fonctionne sous ColorOS 12.1, une surcouche Android 12.

Quant au bloc photo, ce dernier dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un capteur 2 mégapixels pour la mise au point et la gestion de la profondeur. Il y a même la certif IP54, ce qui signifie que le mobile peut normalement résister aux projections d’eau ou de poussière. Tout de même… Le A77s pourrait être proposé à un tarif plancher (en dessous de 300 euros) et en deux coloris (bleu ciel et noir). Son arrivée en France ne fait plus guère de doutes puisque le A77s vient d’être certifié pour le marché européen.