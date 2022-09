Bonelab : une vidéo du gameplay sur Meta Quest 2

Véritable référence sur PCVR, Bonelab est un FPS qui vaut essentiellement par la grande qualité de son moteur physique et le réalisme des interactions possibles (recharger une arme, se déplacer, etc.). Une vidéo de gameplay de la version Meta Quest 2 vient de fuiter sur Twitter, et c’est une sacré claque puisque l’on retrouve vraiment tout ce qui faisait le sel du jeu PCVR, soit une physique impeccable, des effets slow motion lors de certaines séquences de tir, la possibilité de se saisir de tout et n’importe quoi (là encore avec réalisme), sans compter l’affichage en 90 Hz afin d’assurer un bon niveau de fluidité générale.

Captured natively on a Quest 2 running at 90hz in headset! $39.99. Only 3 more days until #Bonelab. pic.twitter.com/k8CbvLBfDC — Brandon J Laatsch (@BrandonJLa) September 26, 2022

Cette séquence « leakée » s’ajoute au trailer de la version Quest 2 diffusée la semaine dernière par le studio Stress Level Zero. Ce même trailer précisait la date de sortie du jeu sur Meta Quest 2, soit le 29 septembre prochain. Qui aurait peu croire que le Meta Quest 2 et ses 0,7 tflops (XR2 bridé) serait capable un jour de faire tourner un titre aussi exigeant ?