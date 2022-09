Age of Illusion: le dernier clip (planant) de Die Antwoord a été entièrement réalisé par une IA

Avec le morceau Age Of Illusion, le célèbre groupe sud-africain Die Antwoord délaisse un temps ses rythmes frénétiques et ses basses brutales pour un titre au groove lent et presque planant, plus dans la ligne de ce que pourrait créer un Gorillaz. Outre la surprise de ce changement de style musical, Age of Illusion se distingue aussi et surtout par son clip tout aussi trippant que le reste. Cette succession d’images qui se transforment sans cesse dans un non sens absolu, à la fois absurde et beau, est principalement l’oeuvre… d’une intelligence artificielle ! Certes, le collectif d’artistes-ingénieurs-chercheurs Sagans a alimenté le logiciel et a fourni les directives de base, mais c’est ensuite le logiciel qui a généré « librement » la vidéo, un peu comme un jazzman viendrait improviser autour d’un thème.

Parfois décriée par les artistes « tradi » qui craignent de perdre leur métier, par les ayants-droits qui croient déceler dans chaque bout d’image générée la copie d’une oeuvre sous copyright, par les « wokes » du numérique qui jugent que l’IA n’échappera pas à la logique discriminante et systémique, l’IA générative d’image ou de vidéo continue pourtant de faire son bonhomme de chemin, et fascine par sa capacité à sortir des cadres esthétiques préconçus. Cette capacité à sortir des « cadres » semble d’ailleurs être l’une des principales forces des IA les plus évoluées : on se souvient ainsi qu’Alpha Go avait joué des coups jamais vus auparavant afin de remporter son match contre le champion Lee Sedol.