Netflix annonce créer son propre studio de jeux

Netflix annonce le lancement d’un nouveau studio de jeux qui sera basé à Helsinki en Finlande. Il rejoindra Next Games, Night School Studio et Boss Fight Entertainment pour développer des titres pour le service de streaming. Un élément intéressant est que le studio commence de zéro, il ne s’agit pas de l’acquisition d’une société existante.

Voici ce que Amir Rahimi, un cadre de Netflix, annonce :

Aujourd’hui, j’ai le plaisir d’annoncer la création d’un studio de jeux interne à Helsinki en Finlande, dont Marko Lastikka sera le directeur. Il s’agit d’une nouvelle étape dans notre projet de création d’un studio de jeux de classe mondiale qui proposera à nos centaines de millions de membres dans le monde entier une variété de jeux originaux, exquis et profondément engageants, sans publicité ni achat intégré. Pourquoi Helsinki ? C’est là que se trouvent certains des meilleurs talents du monde en matière de jeux. Il s’agira d’un studio de jeux que nous créerons à partir de rien, et de notre deuxième studio de jeux à Helsinki avec Next Games, qui a été intégré à Netflix plus tôt cette année. Avec Night School Studio et Boss Fight Entertainment, ces quatre studios, chacun avec des forces et des domaines d’intérêt différents, développeront des jeux qui répondront aux divers goûts de nos membres.

Vous ne verrez pas les premiers titres de ce studio interne avant des années, fait savoir Netflix. Néanmoins, ce studio et les acquisitions récentes montrent l’évolution de la stratégie de l’entreprise en matière de jeux. Alors qu’au départ, Netflix dépendait des jeux de tiers, notamment des versions légèrement modifiées de titres existants, la société se concentre de plus en plus sur des projets véritablement uniques que vous ne trouverez nulle part ailleurs.