Qui n’a pas Avatar dans sa bibliothèque de films Blu-ray ou en digital ? Qui surtout n’a pas vu Avatar lors de sa sortie en salles en 2009 ? Le film de S.F et d’aventure de James Cameron est devenu un classique du genre, une référence aussi dans la motion capture de personnages 3D à l’écran. Avatar c’est aussi le record de dollars amassés au plan mondial, avec plus de 2,8 milliards de recettes engrangées.

A quelques mois de la sortie de sa suite (Avatar: La Voix de l’Eau) Avatar parvient encore à faire parler de lui. La version remastered de l’oeuvre de Cameron est sortie depuis vendredi dans quelques salles équipées pour la 4K et le relief 3D, et c’est peu dire que ce reboot trié sur le volet connait un certain succès au box office : la version remastered d’Avatar a ainsi enregistré plus de 30 millions de dollars sur son week-end de lancement ! Dans le détail, Avatar a réalisé 10 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis et plus de 20 millions dans le reste du monde. Ce nouveau succès permet au film de se rapprocher de la barre des 2,9 milliards de dollars de recettes au global, et pourquoi pas des 3 milliards de dollars si cela continue à ce rythme sur les prochains jours. Phénomène on vous dit…

Avatar: La Voix de l’Eau sortira en salles le 14 décembre prochain.