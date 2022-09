Silent Ventus : le drone de livraison qui réduit les décibels (mais ne vole pas longtemps)

Les drones de livraison sont promis à un bel avenir, principalement dans les zones peu denses et isolées. Des premières expérimentations sont déjà menées un peu partout dans le monde (y compris en France), et au-delà de la praticité de ces livraisons aériennes sur de courtes distances, quelques points d’achoppement sont déjà rapportés. Parmis ces points gênants, le bruit, forcément très élevé concernant des engins équipés de 4 à 8 rotors tournant à grande vitesse. Si en ville le bruit des rotors peut largement se « fondre » dans l’ambiance sonore globale, il n’en va pas de même à la campagne où ces nuisances sonores peuvent aussi perturber la faune locale ou les animaux de ferme.



La startup Undefined Technologies a peut-être trouvé une solution. Son drone Silent Ventus à propulsion ionique ne dispose pas de rotors. Des grilles d’électrodes sont disposées sur un cadran, le champ électrique émit par ces grilles étant suffisant pour faire décoller le drone… pendant 4 minutes et demi, ce qui reste toujours un peu mieux que le précédent prototype qui tenait à peine 2 minutes en vol. Le volume sonore du drone est certes plus limité que celui des drones de livraison à rotors, mais les 75 décibels émis par le Silent Ventus sont tout même équivalents au son d’un aspirateur !

Les ingénieurs d’Undefined Technologies se sont déjà fixés un nouvel objectif pour 2023, soit passer à 1/4 d’heure de vol et descendre en dessous des 70 décibels. On se rapprocherait ainsi de la durée moyenne de nombre de drones (entre 15 et 25 minutes).