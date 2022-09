🔥 [#FrenchDays] Le Sèche-cheveux Laifen Swift avec moteur à haute vitesse (110 000 tr/min.) en promo à 155 euros

Oubliez le séchage à la serviette ou le sèche-cheveux pas très efficace qui fait un bruit d’Airbus au décollage. Le Sèche-cheveux Laifen Swift est le sèche-cheveux du futur avec son moteur à haute vitesse ( 110 000 tr/min) qui garantit un séchage ultra rapide, sans oublier un contrôle de la température afin d’épargner à nos belles tignasses un coup de chaud malencontreux.

Ces atouts, le Sèche-cheveux Laifen Swift les doit à de la haute technologie embarquée. Ainsi, Laifen utilise une technologie exclusive qui permet de compenser la chaleur excessive en alternant le flux d’air chaud et froid tandis qu’une puce Thermo-Control surveille la température de l’air expulsé par le sèche-cheveux jusqu’à 100 fois par seconde! Quant au moteur hyper rapide, ce dernier propulse l’air à la vitesse de 22 mètres/seconde. Littéralement décoiffant ! Cette bourrasque parfaitement contrôlée permet de sécher les cheveux en 2 à 8 minutes à peine (selon le type de cheveux et sa longueur bien entendu).

Le plus impressionnant reste sans doute l’utilisation d’une technologie à ions (200 millions d’ions négatifs intégrés) qui rend les cheveux souples et soyeux et empêche du même coup l’apparition de frisottis. Cette technologie de pointe (de cheveux, hum…) ne serait rien sans une ergonomie sans faille. Laifen ne commet pas d’imper et le Sèche-cheveux Laifen Swift dispose donc d’un anneau à LED multicolore qui indique le niveau de température de façon visuelle et intuitive : le LED de couleur rouge indique de l’air chaud à 80 degrés, le jaune de l’air chaud à 50 degrés et le bleu de l’air froid. On n’oubliera pas non plus dans la colonne « praticité » la buse magnétique rotative à 360°.

Enfin, et ce n’est pas rien, le Sèche-cheveux Laifen Swift s’avère beaucoup moins bruyant que nombre d’appareils similaires et ne dépasse par les 59 dB. On l’entend, mais il ne sera pas nécessaire de mettre un casque des écouteurs de chantier pour ne pas perdre des points d’audition (sans compter que moins de bruit reste un « plus » appréciable quand on vit en famille).

Promo #FrenchDays

Vous l’aurez compris, le Sèche-cheveux Laifen Swift dispose du nec plus ultra (et un peu plus encore) dans sa catégorie de produits, et l’on a même pas parlé ici de son design plutôt sympa et de sa compacité (seulement 400 grammes pour 9 cm de long !) . Et pour que tout soit encore mieux dans le meilleur des mondes possibles, ce chouette appareil est proposé durant les French Days sur CDiscount dans sa version blanche, grise ou noir au prix promotionnel de 155,99 euros (au lieu de 189,99 euros), et ce jusqu’au 27 septembre.

