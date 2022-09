Super Mario Bros : la première bande annonce du film sera diffusée lors de la Comic Con de New-York

Nintendo et le studio d’animation Illumination (les Minions, Moi Moche et Méchant) viennent de lancer les invitations pour la première bande annonce du film d’animation Super Mario Bros. La diffusion du trailer aura lieu le 6 octobre prochain, lors de l’ouverture de la Comic Con de New York qui se tiendra du 6 au 9 octobre dans le Jacob K. Javits Convention Center. Pour rappel, c’est l’acteur Chris Pratt qui se charge de la voix du célèbre plombier moustachu. Super Mario Bros. (titre provisoire) est un film d’animation franco-américano-japonais réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic. Outre Chris Pratt, le casting voix (aux USA) compte aussi Jack Black, Seth Rogen ou bien encore Anya Taylor-Joy.

Au vu du savoir faire d’Illumination et de l’immense popularité de la franchise, le film Super Mario Bros pourrait même faire mieux que les 400 millions de dollars de recettes récoltés par Sonic 2.