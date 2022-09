Pixel 7 et 7 Pro : les prix fuitent avant la conférence de Google

C’est le 6 octobre que Google tiendra une conférence pour notamment présenter en détail les Pixel 7 et 7 Pro, mais voilà que certaines informations commencent à fuiter, dont les prix.

Sur Twitter, Artem Russakovskii dévoile les prix qui sont actuellement référencés dans la base de données de Target, une importante enseigne américaine. Le Pixel 7 débute à 599 dollars, avec les coloris blanc, noir et vert. La capacité de stockage n’est pas évoquée, mais il s’agit très certainement du modèle avec 128 Go. Pour sa part, le Pixel 7 Pro sera disponible en noir, blanc et vert foncé, avec un prix de 899 dollars.

Sur le plan tarifaire, rien ne change par rapport aux modèles précédents. C’est du moins le cas aux États-Unis. Reste à voir ce qu’il va se passer en Europe sachant que l’euro a dévissé face au dollar. Apple, par exemple, vend ses iPhone 14/14 Pro plus chers que les iPhone 13/13 Pro à leur lancement l’année dernière.

Les précommandes pour les Pixel 7 et 7 Pro seront lancées le 6 octobre, soit le jour de la conférence de Google. La date de sortie est pour le moment programmée au 13 octobre, soit une semaine plus tard. De plus, Target offrira une carte-cadeau d’une valeur de 100 dollars avec l’achat d’un Pixel 7. Ce sera 200 dollars avec un Pixel 7 Pro. À voir si les revendeurs européens auront des offres équivalentes.