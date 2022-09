Le Chromecast avec Google TV HD est officialisé, avec un prix réduit

Le Chromecast avec Google TV HD est désormais officiel. Google a annoncé aujourd’hui la nouvelle version de son produit que l’on connecte au port HDMI de son téléviseur pour avoir plusieurs services, notamment les services de streaming vidéo comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney+.

Le modèle commercialisé jusqu’à présent proposait le support de la 4K. Avec le Chromecast avec Google TV HD, il faut se contenter du Full HD (1 920 x 1 080 pixels) au mieux. Ce n’est donc pas forcément intéressant si vous avez un téléviseur supportant la 4K. On notera tout de même le support du HDR avec la nouvelle version.

Sous le capot, le Chromecast dispose de la puce Amlogic S805X2. Elle prend en charge le codec de décodage vidéo AV1 que le modèle 4K ne supporte pas, mais elle limite la résolution au niveau matériel et peut également se traduire par un peu moins de puissance brute pour les applications et les jeux. Il y a toujours 8 Go d’espace de stockage et 1,5 Go de RAM. Il aurait été sympathique que Google propose au moins le double de stockage, sachant que ça ne change pas par rapport à la génération précédente.

D’autre part, l’appareil tourne sous Android 12. En comparaison, le modèle précédent tourne sous Android 10 (mais Google fait savoir que la mise à jour vers Android 12 va être proposée).

Le Chromecast avec Google TV HD est disponible pour 39,99€, soit 30€ de moins que le modèle précédent.