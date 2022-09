Logitech G Cloud officialisée : une console portable pour profiter du cloud gaming

Logitech a officialisé la G Cloud, une console portable qui permet de profiter du cloud gaming et ainsi jouer aux titres disponibles sur des plateformes comme le Xbox Game Pass et Nvidia GeForce Now.

Présentation de la Logitech G Cloud

La Logitech G Cloud permet de jouer en 1080p jusqu’à 60 images par seconde sur l’écran tactile de 7 pouces. La console portable, qui tourne sous Android, offre un retour haptique, des contrôles gyroscopiques et des boutons pouvant être remappés/modifiés. Elle dispose aussi d’une croix directionnelle, de boutons d’action (A/B/X/Y), de deux joysticks et des gâchettes, ainsi que des boutons d’option des deux côtés, un bouton G et un bouton d’accueil.

L’intérêt du cloud gaming est que les jeux tournent sur des serveurs à distance, signifiant que le support (en l’occurrence, la console de Logitech) n’a pas besoin d’avoir des composants performants. L’appareil dispose du processeur Snapdragon 720G de Qualcomm, 4 Go de RAM (LPDDR4x) et 64 Go de stockage (avec possibilité de l’étendre grâce à une carte microSD).

Pour ce qui est de l’autonomie, Logitech assure que sa console peut tenir 12 heures avec une charge complète. La charge, justement, s’effectue à l’aide du port USB-C. Il faut deux heures et demie pour charger la batterie de 6 000 mAh de 0% à 100%.

D’autre part, on retrouve un micro et des haut-parleurs stéréo. Le micro gère l’annulation de l’écho et la suppression du bruit. En complément, il y a une prise jack 3.5 mm et le support du Bluetooth 5.1.

Côté cloud gaming et donc jeux, la Logitech G Cloud gère le Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now, et il est techniquement possible d’utiliser Stadia et Amazon Luna puisque les utilisateurs sont en mesure de télécharger des applications depuis le Google Play Store. À noter par ailleurs la possibilité d’utiliser Steam Link pour jouer aux jeux présents sur votre ordinateur.

Il y a cependant un aspect étonnant : il n’y a pas de support pour la 4G ou la 5G. Il faut donc être connecté en Wi-Fi pour jouer.

Prix et date de sortie

Le lancement de la Logitech G Cloud concerne pour le moment les États-Unis et le Canada. Le prix est de 349,99 dollars (299,99 dollars pour ceux qui précommandent). La disponibilité se fera le 17 octobre. Il n’y a pas encore d’information pour une disponibilité dans les autres pays.