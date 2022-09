Amazon présentera ses nouveautés hardware le 28 septembre

Entre l’annonce des iPhone 14 en septembre, celle des nouveaux iPad Pro en octobre et aussi les annonces le même mois du Meta Quest Pro, du Pixel 7 Pro et de la Google Watch, les amateurs de technologie ont déjà largement de quoi faire en cette rentrée d’automne. Amazon compte bien s’intercaler dans ce planning de keynotes particulièrement chargé et annonce la tenue d’une conférence produit le 28 septembre prochain.

L’appareil de visio Glow

Le géant américain du e-commerce ne donne pas d’indications sur ce qui sera dévoilé le 28, mais l’on peut parier logiquement sur l’annonce de nouvelles enceintes Echo ou de liseuses Kindle ainsi que sur une nouvelle gamme d’accessoires domotiques Ring. Il n’est pas impossible non plus que la seconde génération de bracelet connecté Halo View soit présentée ce jour là, mais en revanche, les Fire TV ne seraient pas au menu de la conf. Il est presque certain aussi qu’Amazon créera la surprise avec quelques produits un peu plus inattendus, à l’instar du robot Astro, de l’Echo Show ou de son appareil de visio Glow.