L’allemand Robotics Group rachète Softbank Robotics Europe et le renomme Aldebaran

En difficulté économique, l’opérateur japonais Softbank s’était décidé à revendre sa division Softbank Robotics Europe et à arrêter la production du robot semi-humanoide Pepper (de conception française) dès le mois de juin 2022. Le groupe allemand United Robotics Group s’est finalement porté acquéreur et vient tout juste d’annoncer que Softbank Robotics Europe était renommé Aldebaran… soit le nom de la startup française qui avait été rachetée en 2015 par Softbank (avant donc d’être rebaptisée Softbank Robotics) ! Mieux encore, le quartier général d’Aldebaran restera à Paris, dans les locaux de la startup d’origine.

Un retour aux sources donc, même si l’ombre de l’opérateur Softbank plane encore sur Aldebaran. SoftBank Robotics Group dispose en effet de parts importantes de United Robotics Group, et se chargera de la distribution des robots d’URG au Japon et dans la zone Asie ! Gageons aussi que ce reboot d’Aldebaran ouvrira de nouveaux marchés au robot Pepper, qui était jusqu’ici uniquement disponible au Japon pour le grand public (l’achat/location restait possible pour les entreprises).