Un jeu Iron Man en développement chez Motive et Marvel Games

Electronic Arts s’est contenté d’un petit communiqué pour annoncer la nouvelle, en toute discrétion sur la page de blog de son site officiel : le géant américain annonce pourtant qu’un nouveau jeu vidéo Iron Man est en cours de développement chez les petits gars du studio Motive et de Marvel Games. Plus précisément, ce titre n’en serait encore qu’au stade de la préproduction et l’on ne sait pas encore sur quelles plateformes il tournera (parions sur « toutes les plateformes » pour un jeu basé sur le MCU). Même si le label EA est loin d’être un gage de qualité, il est bon de rappeler qu’on doit à Motive l’excellent Star Wars Squadrons et que le studio travaille depuis plusieurs trimestres sur le remake du cultissime Dead Space.

EA ne fournit aucune information sur l’intrigue de ce jeu Iron Man, si ce n’est une formule assez vague qui précise que le titre ira « cerner la complexité, le charisme et le génie créatif de Tony Stark ». Olivier Proulx, le patron de Motive, lâche tout de même que son studio travaille ici sur un projet Marvel qui sort un peu des sentiers battus. Vivement un premier trailer ou quelques screenshots que l’on puisse se faire une meilleure idée du projet.