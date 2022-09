Firefox 105 est disponible : la liste des nouveautés

Mozilla propose au téléchargement Firefox 105 dans sa version stable. Quelques nouveautés sont à retrouver avec cette mise à jour du navigateur Internet, c’est l’occasion de les découvrir.

Voici les principales nouveautés de Firefox 105 selon Mozilla :

Ajout d’une option permettant d’imprimer uniquement la page en cours dans la boîte de dialogue d’aperçu avant impression.

Firefox prend désormais en charge les service workers partitionnés dans des contextes tiers. Vous pouvez enregistrer des service workers dans une iframe tierce et elle sera partitionnée sous le domaine de premier niveau.

La fonction « Balayer pour naviguer » (deux doigts sur un pavé tactile glissés vers la gauche ou la droite pour revenir en arrière ou aller de l’avant) est désormais disponible sous Windows.

Firefox est désormais conforme à la spécification User Timing L3, qui ajoute des arguments facultatifs supplémentaires aux méthodes performance.mark et performance.measure pour fournir des heures de début et de fin personnalisées, la durée et les détails joints.

La recherche d’éléments individuels dans de grandes listes est désormais deux fois plus rapide. Cette amélioration des performances remplace array.includes et array.indexOf par une version SIMD optimisée.

D’autre part, Mozilla dit avoir réussi à réduire considérablement le nombre de plantages hors mémoire du navigateur sous Windows. Aussi, le défilement au pavé tactile sur macOS a été rendu plus accessible en réduisant le défilement diagonal involontaire à l’opposé de l’axe de défilement prévu. Pour ce qui est de Linux, le logiciel est moins susceptible de manquer de mémoire et fonctionne plus efficacement lorsque la mémoire est faible.

Firefox 105 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.