Starship : SpaceX réussit le test d’allumage statique des moteurs Raptor du lanceur

C’est une étape encourageante : dans la journée d’hier, SpaceX a parfaitement réussi le test d’allumage statique de son gros lanceur Starship (prototype Booster 7). Dans le détail, 7 moteurs Raptor de seconde génération ont été allumés en même temps, soit le plus grand allumage simultané de Raptors de seconde gen. In fine, lorsque la fusée sera enfin prête à décoller, ce sont pas moins de 33 moteurs Raptor qui s’allumeront dans un déluge de puissance afin de faire décoller le Starship. A noter que 33 moteurs sont placés sur le Super Heavy (partie lanceur) et 6 autres moteurs sur le Starship (dont le nom englobe généralement le lanceur + le second étage).

7 engine static fire pic.twitter.com/sOm8Jx8rJq — Elon Musk (@elonmusk) September 19, 2022

Elon Musk s’est bien sûr félicité de ce succès, ajoutant que le Booster 7 allait retourner au hangar pour de nouvelles améliorations. Le prochain point de passage est le test de répétition générale « wet dress rehearsal », un test global de mise à feu qui va du remplissage des réservoirs jusqu’au compte à rebours et qui permet de passer en revue toutes les étapes du décollage. Il faudra ensuite procéder à l’allumage simultané des 33 moteurs. Ce n’est qu’après toutes ces étapes que le Starship sera réellement prêt à prendre son envol. SpaceX n’a pas encore précisé de créneau de lancement, mais si tout se déroule dans le bon ordre, le premier vol d’essai du Starship pourrait être réalisé avant la fin de l’année, et plus probablement durant le premier trimestre 2023.