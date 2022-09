OnePlus Nord Watch : le constructeur tease sa montre connectée inspirée de l’Apple Watch

La Nord Watch sera bien la prochaine montre connectée de OnePlus. Le constructeur fait aujourd’hui du teasing à son sujet, annonçant une sortie prochaine.

C’est sur Twitter et son site que OnePlus évoque la Nord Watch. Le constructeur ne partage aucune caractéristique technique, nous avons seulement le droit à un aperçu de la montre qui semble reprendre le design de l’Apple Watch. Mais il faudra attendre une image complète du produit pour voir si l’inspiration vient bien de la montre d’Apple.

« Bougez avec la toute nouvelle OnePlus Nord Watch. Arrive bientôt ! », indique le tweet. Le site se veut similaire avec la mention « Bougez. Arrive bientôt ». La société ne dévoile pas une date de sortie, mais il se murmure que ce serait à la fin de septembre ou au début d’octobre.

Get Moving with the all new OnePlus Nord Smartwatch. Coming Soon! https://t.co/jmI62kY6ya pic.twitter.com/6i1orAYQSn

— OnePlus India (@OnePlus_IN) September 19, 2022