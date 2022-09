Le vivo X Fold+ se dévoile en photos (vers une commercialisation en Europe ?)

vivo n’est pas le dernier fabricant à s’être lancé sur le marché du smartphone portable ; à vrai dire, il en a même été l’un des pionniers et présente plusieurs modèles « Fold » chaque année. Au mois d’avril 2022, vivo lançait sur le marché chinois son vivo X Fold, concurrent direct et à distance du Galaxy Z Fold 4 de Samsung (mais à plus bas prix). Le fabricant chinois s’apprête à dévoiler l’itération directe du X Fold, le vivo X Fold+.

Pas de révolution à attendre donc pour ce modèle dont les premières images viennent d’être publiées par le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information chinois (MIIT). Pour information, le MIIT joue le même rôle que la FCC américaine et certifie les nouveaux appareils électroniques qui débarquent sur le marché chinois.

Les images publiées par le MIIT montrent un X Fold+ copie conforme de son prédécesseur, avec notamment un écran pliable de 8 pouces. C’est à l’intérieur que tout devrait changer, soit un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm (qui remplace le Snapdragon 8 Gen 1 du vivo X Fold, toujours une affaire de « + »), un capteur principal grand angle de 50 megapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un 12 mégapixels avec zoom 2x.

Le vivo X Fold

La batterie de 4 600 mAh (ça ne change pas) disposerait d’une puissance de charge de 80W, contre 66 W sur le vivo X Fold. Les bruits courent que ce modèle pourrait être vendu hors des frontières de la Chine, ce qui rend sa présentation dans quelques jours un poil plus excitante.