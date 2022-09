Stadia ajoute une option pour forcer le 1440p sur les jeux

Stadia propose une nouvelle option qui permet aux joueurs d’activer le support du 1440p pour les jeux, au lieu d’être en 1080p ou 4K. Cela concerne ceux qui ont Stadia Pro et non l’offre gratuite.

Dans les faits, Stadia propose la possibilité de jouer en 1440p depuis plus de deux ans maintenant, et a adopté cette fonctionnalité pour les ordinateurs en 2020. Cependant, il s’agissait d’une fonctionnalité « secrète » de la plateforme, qui ne se déclenchait que lorsque vous aviez réglé votre résolution préférée sur 4K et que vous utilisiez un écran supérieur à 1080p, mais inférieur à 4K.

Maintenant, une option dédiée est présente comme l’ont repérée plusieurs joueurs :

Der 1440p Modus ist ab sofort per Web verfügbar und wird langsam ausgerollt. Benötigt ebenso wie der 4K Modus ein #Stadia Pro Abo. pic.twitter.com/RxzbKQLnc3 — Stefan Dehnert ‎‎ステファン (@CheekyBoinc) September 15, 2022

Le nouveau paramètre de qualité de Stadia est répertorié comme « Jusqu’à 1440p » et Google note que cela utilise jusqu’à 14,4 Go par heure de jeu, contre 12,6 Go pour 1080p ou 20 Go pour le streaming 4K. Pour l’instant, le paramètre a été repéré dans l’application sur ordinateur et on ne sait pas encore si le streaming en 1440p sera bientôt disponible sur Android, Google TV, Chromecast et les autres plateformes où Stadia est disponible.