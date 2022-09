Tesla : le tarif de la recharge via Superchargeur augmente à nouveau fortement

Outre une empreinte carbone plus faible que la voiture thermique, le VE nous a été vendu comme un moyen de transport nettement moins cher que l’essence ou le diésel au kilomètre. La grave crise de l’énergie que nous traversons pourrait bien finir par annuler en partie cet avantage. Ainsi, Tesla vient d’annoncer la seconde hausse de recharge pour ses Superchargeurs depuis le début de l’année : le prix du kWh chez Tesla passe ainsi à 0,67 euros en France, soit une augmentation de tarif de 30% (0,50 euros le kWh précédemment).

Pour les conducteurs de VE qui ne roulent pas en Tesla, le tarif passe même à 0,79 euros le kWh ! Le calcul est vite fait, et à ce niveau de tarif, le plein Superchargeur d’une Tesla Model 3 (400 km d’autonomie) revient à une quarantaine d’euros, ce qui est très loin d’être négligeable. Bien entendu, il reste toujours possible de recharger sa Tesla à son domicile, mais le temps de charge est alors beaucoup plus long sans compter que l’on perd alors l’intérêt d’une VE pour les trajets longs.