YouTube teste jusqu’à 10 pubs ne pouvant pas être passées avec une vidéo

Les publicités se multiplient lors de la lecture de vidéos sur YouTube, à tel point que la plateforme en a testé jusqu’à 10 d’affilée. Il n’est pas possible de les passer.

Les 10 publicités ne semblent pas s’afficher avec toutes les vidéos ou même tous les utilisateurs de YouTube, mais ces pauses plus longues semblent être de plus en plus courantes ces derniers temps. Plus fréquemment que de voir 10 publicités, les utilisateurs voient environ 5 publicités par pause.

Chaque publicité dure 6 secondes au maximum, signifiant que les 10 réclames peuvent durer 60 secondes au total.

Sans surprise, ces pubs ont fait réagir les internautes et il y a eu de nombreuses critiques à ce sujet. Un porte-parole a depuis réagi auprès de 9to5Google :

Chez YouTube, notre objectif est d’aider les marques à entrer en contact avec le public du monde entier, et nous testons toujours de nouvelles façons de diffuser des publicités qui améliorent l’expérience du spectateur. Nous avons mené une petite expérience à l’échelle mondiale en diffusant plusieurs publicités dans un pod publicitaire lorsque les spectateurs regardaient des vidéos plus longues sur des téléviseurs connectés. L’objectif est de créer une meilleure expérience pour les téléspectateurs en réduisant les coupures publicitaires. Nous avons conclu cette petite expérience.

Le test a-t-il a été concluant ? YouTube ne le dit pas pour l’instant. Le groupe ne précise pas si les 10 publicités vont se généraliser chez tout le monde.